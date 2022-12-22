حالة الطقس غدا الجمعة.. سقوط أمطار على مناطق من القاهرة الكبرى

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر اليوم، عن تفاصيل حالة الطقس، غدًا الجمعة.

وذكرت الهيئة أن حالة طقس غدا تميل إلى البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، مائلًا للبرودة في أول الليل وفي آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأكد بيان الأرصاد، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تكون هناك فرص سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

كما يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا على جميع الأنحاء، مع نشاط رياح على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة الموافق 23 ديسمبر، ما يلي:

القاهرة 19 - 15

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 22 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 17 - 14

- السلوم 17 - 13

- سيوة 16 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 18 - 04

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 18 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 20 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 17

- الغردقة 23 - 16

- مرسى علم 24 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 20 - 10

- أسيوط 19 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17