كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد 25 ديسمبر

أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس مواعيد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي الاحتفالي الأحد 25 ديسمبر الجاري، وذلك في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.

استقبال المسؤولين

ومن المقرر أن تبدأ صلاة السَحَرية الساعة 8.30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا، ويعقبه استقبال البابا ثيودروس المهنئين من المسؤولين والرعية في قاعة العرش البطريركية.

كما يصلى الأب الربان فيلبس عيسي، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد يوم السبت المقبل في الثامنة مساء بالكنيسة السريانية بغمرة - القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات العامة بالمجتمع.

عيد الميلاد بالكنائس الغربية

وفي وقت سابق، كانت الكنيسة الكاثوليكية، أعلنت تفاصيل قداس عيد الميلاد، الذي يترأسه البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، إذ تقام الصلاة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 مساء، ومن المقرر أن يشاركه في الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

أوضحت الكنيسة الأسقفية، ترتيبات قداس عيد الميلاد، الذي يتراسه الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء، بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، يوم السبت المقبل.