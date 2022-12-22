ختمة قرآنية من طلاب «زراعة قنا» لروح صديقهم الراحل.. «مات بعد الامتحان»

حبًا في زميلهم الراحل، قام طلاب كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي في قنا، بلفتة طيبة بعد وفاة صديقهم حسين رسلان، الطالب بالفرقة الثالثة، عقب أداء امتحان العملي، إذ اتفق الأصدقاء على الخروج في ساحات الحرم الجامعي، وقراءة آيات من القرآن الكريم تكريمًا لروح زميلهم.

ختمة قرآنية لطالب رحل في حادث

البنين في مكان والبنات في آخر، يصطفون جالسين على الأرضيات أمام كلية الزراعة، بين أيديهم المصحف الشريف وعلى ألسنتهم آيات القرآن، زينب خالد، زميلة المتوفى، تحكي لـ«الوطن»، أن الاتفاق على ختمة قرآن تم فيما بينهم: «عملنا جروب للدفعة بتاعتنا اسمه دفعة حسين رسلان، وكانت يوم امتحان العملي، الإثنين اللي فات، وبعد الامتحان قرأنا القرآن على روحه، الختمة شارك فيها كل دفعات الكلية الأربعة مش دفعتنا بس».

دكتور جامعي يطلب الدعاء للطالب الراحل

وفي إحدى المحاضرات بالكلية بعد وفاة «حسين»، بدأ دكتور المادة بحديث عن وفاة زميلهم والموت المفاجئ، كما نصحهم بالاهتمام بالجانب الديني من حياتهم، تروي «زينب»: «الدكتور قال لنا هناخد محاضرة صغيرة وكانت أول صورة على البروجيكتور صورة زميلنا حسين الله يرحمه، وخيم وقتها الصمت على المُدرج كله».

طلب مُعلم المادة بالكلية، عدم نسيان زميلهم المتوفى من الدعاء: «طلب مننا كل واحد يدعي له دعوة صادقة من قلبه، وقعدنا من دقيقة لدقيقتين كل واحد بيدعي في سره»، وتوفي حسين رسلان بعد الامتحان نهاية الأسبوع الماضي، وأدت وفاته إلى بث الحزن في نفوس جميع أصدقائه، إذ جاءت وفاته فجأة نتيجة حادث سير، بحسب أحمد مدحت، صديقه، قائلًا لـ«الوطن»: «كلنا زعلانين عليه وفوجئنا بوفاته، كان قاعد معانا قبلها وبنضحك ونهزر وبنذاكر، كل يوم جمعة بقرأ له قرآن وبدعي له».