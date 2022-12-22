«كابيتانو مصر» يوضح طريقة فوز اللاعبين: ستختارهم بنفسك من أول يوم

قال مقدم «كابيتانو مصر»، إن رحلة البرنامج مرت بكل المشاعر مع الموهوبين أعضاء المسابقة، «تحمسنا مع حماسهم، فرحنا مع اللي كملوا، واتأثرنا باللي ودعونا، وفي آخر الرحلة، رجعنا بعد ما اتأكدنا من رهانا، وإن الموهوبين في كل شبر في مصر، لحد ما رجعنا بـ144 لعيب بكابيتانو مصر الأول».

كابيتانو مصر: اخترنا ليكم 8 لاعبين من أساطير كرة القدم

وقال عمرو نصوحي، مقدم البرنامج خلال تصريحاته بالحلقة الأولي لبرنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»: «كلنا بنعشق الدوري الإنجليزي، وكل خميس وجمعة هيكونوا ممتازين بحلقات كابيتانو مصر، وفيه نقاط مميزة بتميز البطولة، اخترنا ليكم 8 لاعبين من أساطير كرة القدم، هيقودوا الفرق الخاصة بهم وصولا للنهائي، ويتنافسوا فيما بينهم وصولا لمدرب كابيتانو مصر».

كابيتانو مصر: اختيار الفائز من اليوم الأول لبداية المنافسات

أوضح «نصوحي»، آلية عمل البرنامج، إذ أنه اختار من بين 50 ألف لاعب 144 موهبة فقط، وستتنافس الموهب بواقع 8 فرق، كل فريق سيختار مديره الفني 18 لاعب، ينقسموا لفرقتين «أ ، ب»، «الفائز بكابيتانو مصر انت هتختاره بنفسك، من اليوم الأول لبداية المنافسات».

وأشار إلى أن كل فريق سيخسر مباراة واحدة سيستغنى عن 2 من لاعبيه، وسيودع هؤلاء اللاعبين البطولة، إلا أن الشارة الذهبية التي قد يحصل عليها إيا من اللاعبين، ستحميهم من الخروج، ليستكملوا مرورهم من المرحلة الحالية إلى المرحلة التالية لها.

وتابع: «مع وصولنا لدور الثمانية، فالفريق اللي هيخسر هيودع البطولة، ما عدا 3 من لاعبيه، ويستطيع المدير الفني الفائز ضمهم لفريقه، وكل لاعبي من الفريق الأول هيكسبوا جوائز ضخمة».