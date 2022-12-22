خبير زراعي: مصر من أولى الدول في أفريقيا والشرق الأوسط بإنشاء مراكز الأبحاث

قال الدكتور يسري عبدالقوي الصياد، أستاذ الهندسة الزراعية بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، إن مصر من أولى الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا التي بدأت في إنشاء المراكز البحثية المتخصصة في الزراعة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «المواجهة» الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل على شاشة «إكسترا نيوز»: «يتمثل ذلك بشكل واضح في مركز البحوث الزراعية الذي له مكانة على مستوى العالم في تدريب الأفارقة، ويضم 16 معهدا بحثيا متخصصا في مجالات الزراعة بصفة عامة، ومن ضمن الـ16 معهدا، معهد بحوث الهندسة الزراعية، المنوط به تحديث وتطوير قطاع الزراعة باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، واستخدام الميكنة والهندسة الزراعية بصفة عامة».

وتابع أن قطاع الزراعة متفرع منه تخصصات كبيرة للغاية منها علم الهندسة الزراعية، وإذا تحدثنا عن الآلات الزراعية سنتحدث عن المحاصيل الحالية، وأهما المحصول الاستراتيجي الأول القمح، أحد المحاصيل التي لابد أن ينفذ المزارعين فيها حزمة تكنولوجية خاصة بهذا المحصول، بدءا من الزراعة حتى الحصاد».