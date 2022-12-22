مقدم «كابيتانو مصر»: أجهزة قياس قدرات المتنافسين يستخدمها أفضل لاعبي العالم

قال عمرو نصوحي، مقدم برنامج «كابيتانو مصر»، إن البرنامج أجرى تقييما للاعبين في «فوت جينيك»، وهو المقر التدريبي الذي يختبر قدرات اللاعبين الفنية والتقنية وسرعة ردود فعلهم لمساعدة كل مدرب في اختيار لاعبيه، «الأجهزة اللي موجودة حواليا تستخدم في الدوريات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وبيتمرن عليها أفضل لاعبي العالم».

طارق السيد: أتمني أن يعمم الموضوع في كل الأندية

فيما قال الكابتن طارق السيد، خلال لقائه ببرنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، إن الأجهزة المستخدمه في البرنامج لقياس مهارة اللاعبين تُطور من أدائهم بشكل ملحوظ، وترفع من مستواهم، «اللاعب بيتحط في اختبارات فنية ممكن مايتعرضش ليها في الطبيعة، والموضوع بالنسبة ليا مميز جدا، وأتمنى أن يعمم الموضوع بكل الأندية».

أحمد الكاس: دي من أحدث الأجهزة الموجودة

بينما أوضح الكابتن أحمد الكاس أن الأجهزة التي استخدمها البرنامج من أحدث الأجهزة الموجودة: «أنا واحد من الناس كنت مستمتع بها، ودي من أحدث الأجهزة الموجودة، وعملت نماذج لبعض التمرينات، وزمان كان عندنا الكورة الشراب، وأول حزاء أبويا جابهولي في حياتي كان بـ4.5 جنيه».

بينما أكد الكابتن محمد اليماني أن الأجهزة التي حصلت عليها المسابقة لم يجدها إلا خلال فترة احترافه في بلجيكا، وهي محاولة جادة من القائمين على المسابقة ليصلوا إلى مرحلة الاحتراف في كل ما يقدمونه، «دي تحسب لمصر، ومحاولة الوصول إلى الكرة الأوروبية والمنظومة الاحترافية دي حاجة كويسة جدا».

بينما تابع الكابتن سيد معوض: «الأجهزة المستخدمة حاجة كويسة، وبنعمل تقييم زهني للاعبين، ولو الحاجات دي كانت موجودة أيامنا كانت هتساعدنا في حاجات كتير جدًا، ودي بتساعد أن الذهن يكون حاضر معظم الوقت».