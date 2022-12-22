8 مدربين يقودون فرقهم للمنافسة على «كابيتانو مصر».. منهم الكاس واليماني ومعوض

عرض برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، تقريرا تلفزيونيا يتضمن معلومات عن 8 مدربين كانوا لاعبين سابقين من أساطير كرة القدم المصرية، سيقودون فرقهم للمنافسة على تحقيق اللقب الأهم وهو مدرب كابيتانو مصر.

أحمد الكاس

المدرب الأول هو أحمد الكاس الذي يعد أسطورة كرة القدم في الإسكندرية وتحديدا النادي الأولمبي، والذي يتسم بالأخلاق والاحترام والمهارة، وصنع الهدف الذي أوصل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، وكان أحمد الكاس من أهم نجوم المونديال وكان قريبا في إحراز هدف في مرمى هولندا بطلة أوروبا وقتها، وشارك مع المنتخب 105 مباراة وسجل 25 هدف وصنع 53 هدف.

عبدالستار صبري

المدرب الثاني هو عبدالستار صبري، الذي يعد واحدا من أحرف من لمسوا كرة القدم في مصر والعالم أجمع، والذي تمنى كريستيانو رونالدو خلال صغره ان يكون لاعب مشهور وحريف مثله، إذ كان من النجوم الذين ساهموا في فوز مصر بكأس أفريقيا عام 1998 وشكل مع حسام حسن وحازم إمام ثلاثيا مرعبا.

محمود أبو الدهب

المدرب الثالث هو محمود أبو الدهب، يعد قاذفة صواريخ متحركة بدأ رحلته مع كرة القدم مع ناشئين الزمالك، ولعب في الكثير من الأندية منها المريخ والمصري وجولدي وبلدية المحلة، وأحرز 29 هدفا، وشكل مع سمير كمونة ثنائيا ذهبيا في دفاع الأهلي، وساهما في تحقيق النادي 4 بطولات دوري و3 بطولات عربية، ونجح في قيادة مصر لإحراز لقب كأس العالم العسكرية.

شادي محمد

المدرب الرابع هو شادي محمد، قائد تاريخي وأسطوري بمعنى الكلمة ومدافع صلب، وأكثر من ربع بطولات النادي الأهلي أحرزها، وفي رصيده أكثر من 30 بطولة سواء مع الأهلي أو المنتخب، ويتميز بتمريراته الطويلة والتي كانت سببا في إحراز أهداف كثيرة، وكان يتميز في تنفيذ ضربات الجزاء.

طارق السيد

المدرب الخامس هو طارق السيد يعد واحد من أحرف «الباكات» في تاريخ مصر، فلقب بالجناح الطائر وعصفورة الكرة الذهبية، بينما اليوم فيلقب بمكتشف النجوم، إذ أنه اكتشف أحمد فتوح ومصطفى محمد، كما أنه هداف من العيار الثقيل، وفي رصيده 3 دوري و3 كأس.

سيد معوض

المدرب السادس هو سيد معوض، ويعد واحد من أهم اللاعيبن في مركز «الباك شمال» في مصر، وأجاد في هذا المركز بدليل الهدف الذي صنعه لمحمد شوقي في مباراة مصر والبرازيل، والذي شكل مع محمد بركات جبهة سيطرة على قارة أفريقيا، وفي رصيده 16 بطولة محلية وأفريقية.

محمد اليماني

المدرب السابع هو محمد اليماني، فعلى اسمه جرى تسمية أنجح جيل في تاريخ الكرة المصرية فهو كان مهاجم وقائد المنتخب الوحيد الذي حقق لمصر ميدالية في كأس العالم للشباب.

سارة حسنين

المدرب السابع، هي سارة حسنين، والتي ولدت في سنة 1988 ولعب في مركز الوسط مع أندية جولدي والمعادي واحترفت في نادي أبوظبي الرياضي، وتعد من العناصر الهامة في منتخب مصر، حصلت على بطولة الدوري المصري النسائي لكرة القدم لمدة 12 عاما متتالية.