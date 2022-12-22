بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، ونُقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي الإسعافات الأولية وحُرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث تصادم في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق « القاهرة - الإسكندرية»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحديد أسماء المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: «محمد ح. ع»، 25 سنة، مقيم بني سويف، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «عمر س. ع»، 37 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، «أحمد ش. غ»، 24 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «محمد ع. ا»، 14 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، جميعهم مقيمين محافظة بني سويف.

ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.