حميد الشاعري لـ أنغام: مشواري مع التلحين بدأ من خلال «بونبونيرة» خالتي

قال الفنان حميد الشاعري إن بداية تعامله مع الألحان، كان من خلال «بونبونيرة»، اشترتها خالته، موضحًا أنه بدأ يعزف على الحديد الموجود بها، وكأنه أوتار.

بدايته مع التلحين

وأضاف حميد الشاعري خلال لقائه ببرنامج «أنغام»، الذي تقدمه النجمة أنغام، على قناة Dmc، أن عمره كان وقتها 6 سنوات، وأنه لم يكن يدرك أنه لديه أي موهبة.

وتابع: «لما روحت المدرسة في أستاذ اسمه محفوظ، هو اللي قال الولد ده لازم يدخل معهد الموسيقى، وقدمولي في كونسرفتوار إسكندرية، ولعبت هناك تشيلو وبيانو».

لفت نظري صوت جيتار «أمل حياتي»

وأكد حميد الشاعري أنه يعشق عبد الحليم حافظ، وأنه كان يحب الاستماع إلى أغاني أفلام محمد فوزي ومحمد عبدالوهاب، مشيرا إلى أن صوت الجيتار في بداية أغنية «أمل حياتي» للفنانة أم كلثوم، كان يلفت نظره بشدة.