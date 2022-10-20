أحمد سالم «المطرب النقاش» يتألق في أولى حفلاته بساقية الصاوي

تألق المطرب أحمد سالم المعروف إعلاميا بـ«المطرب النقاش» في أولى حفلاته الغنائية التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، بساقية الصاوي، وحضرها عدد كبير من الجمهور الذين حرصوا على استقبال الفنان الشاب بالتصفيق الحار.

تفاصيل الحفل

واستهل أحمد سالم الحفل بأغنية «ليالينا» للمطربة الجزائرية وردة، والتي غنتها بعدها المطربة شيرين عبدالوهاب في أكثر من مناسبة، وقدم بعدها عددا من الأغنيات الشهيرة، ومنها «ع اللي جري» للمطرب التونسي صابر الرباعي، «ابعتلي جواب» للعندليب عبد الحليم حافظ، «الحب اللي كان» للمطربة السورية ميادة الحناوي.

وحاز أداء المطرب أحمد سالم على إعجاب الجمهور الذين تفاعلوا مع كل أغنية يقدمها، وطالبوه بتقديم المزيد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب أحمد سالم عن سعادته بنجاح الحفل، وشكر في كلمته إدارة ساقية الصاوي ومنظمي الحفل على دعمهم لموهبته.

وكانت موهبة المطرب أحمد سالم قد برزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول فيديو مصور له وهو يغني أثناء قيامه بطلاء إحدى الشقق، وحاز الفيديو على ملايين المشاهدات، ولاقى تداولاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.