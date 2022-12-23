«غيث» طالب يؤسس أسرة جامعية لتبسيط العلوم: نساعد الآخرين

تحت شعار العلم للجميع، أسس غيث عبدالفتاح صاحب الـ21 عاما، أسرة «علوميشن» بجامعة أسيوط التي يدرس بها في السنة الثالثة بكلية العلوم، إذ اعتاد قبل التحاقه بالجامعة أن يشارك في العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى الصعيد، ولكنه أصبح منذ حوالي عام ونصف مؤسسًا لأسرة طلابية تقدم أنشطة وخدمات مختلفة من نوعها.

روى «غيث» لـ«الوطن» أنه كان لديه اعتقاد قوي بمجرد دخوله من بوابة الجامعة أن يجد أُسر طلابية تمد له يد العون لإرشاده في مجال الدراسة الجديد عليه، ورغم وجود العديد من الأسر التي تقدم خدمات وأعمال خيرية كثيرة، لكنها ليست متخصصة بتوجيه الطلبة بشكل أكاديمي، مؤكدًا وجود بعض المساعدات الفردية من قبل بعض الطلبة الذين يسبقونه في السنين الدراسية، الذين سردوا له تجربتهم لكي يستفيد منها ويتجنب أخطائهم، ما سهل عليه العام الدراسي الأول في السنة الأولى له بالجامعة.

خاب أمل «غيث» بعد أن عانى من عدم وجود مصادر متوفرة وقوية أكاديميًا توجه لكيفية المذاكرة، وكيف يختار القسم الذي يتخصص فيه، ففكر في بداية الترم الثاني له في العام الدراسي الأول أن يؤسس فريق مميز يقدم خدمات علمية متنوعة للعامة والطلبة: «في طلبة كتير أول لما تدخل الجامعة بتكون تايهه، ومحتاجين حد يفهمهم الجو الجديد للكلية وشكل الدراسة فيها، خاصة وإن الدراسة في الكلية صعبة، وفيها تخصصات متنوعة».

«علوميشن».. بدأت بـ9 طلاب

عرض الشاب الجامعي الفكرة على زميلة له، تحرص علي مساعدة زملائها، فأعجبت بالفكرة، وبدأت معه تعرض الفكرة على طلبة آخرين لينضموا لهم، ليبدأ الفريق بـ9 طلاب من الفرق الدراسية المختلفة، فبدأوا بتنفيذ نشاطين، الأول هو تبسيط العلوم للعامة لزيادة الوعي لدي المجتمع من خلال منشورات تحتوي على «كوميكس»، والثاني هو توجيه الطلبة أكاديميًا ودراسيًا سواء خلال مُبادرات داخل الجامعة أو نشر محتوى مرئي على منصات التواصل الاجتماعي.

إعجاب وتشجيع

لاقت أسرة «علوميشن» الإعجاب والتشجيع من الجميع، وعندما ينضم الطلاب للأسرة يقوم بتخصيص وقت لشرح وتلخيص المحتوي الدراسي لزملائه، ومشاركة تجاربه الدراسية معهم وتوجيهم أكاديميًا، بجانب تبسيط العلوم التي يدرسها باللغة العامية، ولضمان الاستمرارية يتم تغيير رئيس الأسرة ورؤساء اللجان بها كل ثلاث شهور: «الأسرة بتضم أكثر من لجنة تختلف أنشطتها، في منها مُختص بتوجيهه الطلبة الجدد لكيفية التقديم وفي لإطلاق مُبادرات مختلفة منها الخيرية وأخرى دينية، بجانب تنظيم استضافات لشخصيات مشهورة في مجال العلوم، وتنظيم دورات للطلبة تأهلهم لسوق العمل منها دراسة اللغة الإنجليزية، وتنمية ذاتية».