جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدارس السويس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، بياناً تضمن جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدارس المحافظة، حددت موعد إجراء وجدول امتحانات المستوى الرفيع.

وحددت المديرية موعد انطلاق الامتحانات في التاسعة من كل يوم امتحان اعتبارا من يوم الثلاثاء 3 يناير 2023، وجاء جدول الامتحانات على النحو التالي:

الثلاثاء 3 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء مدة اللجنة ساعتين ونصف فترة أولى، الفترة الثانية التربية والدينية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 4 يناير: العلوم لمدة ساعة ونصف فترة أولى، والمهارات الفنية لمدة ساعة ونصف فترة ثانية.

الخميس 5 يناير: الدراسات لمدة ساعة ونصف فترة أولى، والفترة الثانية ict لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 9 يناير: اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 10 يناير: امتحان مادة الرياضيات مدة اللجنة ساعة ونصف.

جدول الصف السادس الابتدائي

أما بالنسبة للصف السادس الابتدائي فجاء جدول الامتحانات كالتالي:

الأربعاء 11 يناير: امتحان اللغة العربية ووالخط والإملاء وزمن الجنة ساعتين ونصف.

الخميس 12 يناير: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

السبت 14 يناير: الدراسات لمدة ساعة ونصف فترة أولى والفترة الثانية التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 15 يناير: العلوم مدة اللجنة ساعة ونصف.

الإثنين 16 يناير: لغة أجنبية ومدة لجنتها ساعة ونصف.

جدول امتحانات المستوى الرفيع يبدأ 26 ديسمبر.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالسويس موعد انطلاق امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى يوم الإثنين 26 ديسمبر الجارى فيما يكون موعد إجراء امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري.

وتبدأ الامتحانات العملية والأنشطة لتقييم المشروعات البحثية، كما اعلنت المديرية بداية من يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري حتى الإثنين الموافق 2 /1 /2023.

وحذرت المديرية من جمع أية مبالغ مالية تحت أي مسمى والالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن يتم التصحيح بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من كافة الامتحانات.