جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المستوى الرفيع للمدارس الخاصة و الرسمية بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمستوى الرفيع للمدارس الخاصة والرسمية للغات بمدارس المحافظة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وحددت مديرية التربية والتعليم الإثنين 26 ديسمبر الجاري، لانطلاق امتحانات المستوى الرفيع، وشددت على ضرورة الالتزام واتخاذ أقصى درجات الاستعداد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وخصصت مديرية التربية والتعليم الفترة من 26 حتى 29 ديسمبر الجاري، لأداء امتحانات الأنشطة التربوية عمليا وامتحانات العملي وفقا لظروف كل مدرسة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 – 2023

جاء جدول أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول المستوى الرفيع للمدارس الخاصة والرسمية للغات بالسويس كالآتي:

الإثنين 26 ديسمبر الجاري لأداء امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي في اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 27 ديسمبر تجرى امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي في اللغة الأجنبية الثانية للمدارس الرسمية المتميزة للغات.

الأربعاء 28 ديسمبر تجرى امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادى لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 29 ديسمبر الجاري لأداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي.

الأربعاء 4 يناير 2023 لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي.

الخميس 5 يناير 2023 لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الثاني الثانوي.