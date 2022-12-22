جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي عام ومهني، على أن تنطلق الامتحانات الأربعاء 18 من يناير المقبل.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادى العام

وحددت مديرية التربية والتعليم بالسويس، موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الأربعاء 18 يناير على النحو التالي:

الأربعاء 18 يناير: اللغة العربية والإملاء والخط فترة إلى مدتها ساعتين ونصف، والفترة الثانية التربية والدينية مدتها ساعة ونصف أيضاً.

السبت 21 يناير: الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعتين.

الأحد 22 يناير: اللغة الأجنبية ومدة اللجنة ساعتين.

الإثنين 23 يناير: مادة الجبر فترة أولى مدتها ساعتين، ثم التربية الفنية ومدتها ساعتين.

الثلاثاء 24 يناير: مادة الهندسة ولجنتها ساعتين ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة.

الأربعاء 25 يناير: مادة العلوم لجنتها لمدة ساعتين.

ونوهت مديرية التعليم، أن امتحانات مادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة سوف تجرى الأربعاء الموافق 28 ديسمبر للغة الأجنبية الأولى، والخميس 29 ديسمبر للغة الأجنبية الثانية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي

وحددت مدير التعليم بالسويس بداية امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام يوم 18 يناير 2023 وأن يكون موعد انطلاق الفترة الأولى فى تمام التاسعة صباحاً كالتالي.

الأربعاء 18 يناير: تجرى الامتحانات في مادة اللغة العربية فترة أولى مدتها ساعتين، ثم يجرى إمتحان الخط العربي في الفترة الثانية مدتها ساعة واحدة، ثم المجال الصناعي بنين وبنات لمدة ساعة ونصف.

السبت 21 يناير: اللغة الأجنبية فترة أولى مدتها ساعة ونصف، ثم التربية الفنية فترة ثانية ومدتها ساعة ونصف أيضاً.

الأحد 22 يناير: الدراسات الاجتماعية فترة أولى مدتها ساعة ونصف، والتربية الدينية مادة ثانية ومدتها ساعة ونصف أيضاً.

الإثنين 22 يناير: مادة العلوم فترة أولى مدتها ساعة ونصف، ثم مادة المجال الزراعة للبنين والتدبير المنزلى للبنات ومدتها ساعة واحدة.

الثلاثاء 24 يناير: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، ثم مادة التكنولوجيا فترة ثانية لمدة ساعة.

امتحانات مادة المجالات العلمية لمواد المجال الصناعي

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أن امتحانات مادة المجالات العلمية لمواد المجال الصناعي الاقتصاد المنزلي والتربية والزراعية أيام الإثنين 26 ديسمبر والثلاثاء 27 ديسمبر، وامتحان مادة الصيانة والترميمات عملي أيام الأربعاء 28 ديسمبر والخميس 29 ديسمبر.