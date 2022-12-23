أمطار غزيرة تضرب مطروح والمدن الساحلية.. وتحذير لقائدي السيارات «صور»

سقطت، منذ قليل، أمطار رعدية غزيرة في مطروح وجميع المدن الساحلية، خاصة من الإسكندرية شرقًا مرورًا بمدن ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن ومدينة العلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة وسيدي حنيش والجراولة وسملة ومرسى مطروح، والمتاني والنجيله وشماس وسيدي براني وأبو غليلة وبقبق وأبو زريبة وحتى مدينة السلوم الحدودية.

أمطار مطروح

وتشهد حالة الطقس في مطروح، استمرار سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة طبقًا لهيئة الأرصاد الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة ووجود بروده في الجو.

شبولارة على طريق مطروح الإسكندرية

وحاصرت شبورة كثيفة طريق مرسى مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي مع انخفاض نسبه الرؤية أمام قائدي السيارات المتجهين من مطروح إلى العلمين والضبعة والإسكندرية والمدن والمحافظات المجاوره.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئه العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، إذ تسجل درجة الحرارة صباح اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية، بينما تسجل على مطروح 13 درجة والإسكندرية 12 درجة.