«إكسترا نيوز»: القمة الأمريكية الإفريقية انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي

تحدث الكاتب الصحفي جمال رائف، عن مخرجات القمة الأمريكية الإفريقية، مؤكدا إنها نقطة انطلاق جديدة للتعاون، وقال «رائف»، خلال مداخلة هاتفية لـ «تغطية خاصة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن هذه القمة عقدت لتكون هناك مسافة أقرب بين دول قارة إفريقيا من ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى.

القمة الأولى والثانية

وأضاف، أن هناك 8 سنوات كاملة بين عقد القمة الأولى والثانية، ما أثر بشكل مباشر على العلاقات بين أمريكا ودول القارة السمراء، وأدى إلى تراجع التبادل التجاري بشكل كبير وواضح.

الإرادة السياسية الأمريكية

وتابع الكاتب الصحفي، أن هذه القمة كانت مهمة للغاية، لأنها أظهرت الإرادة السياسية الأمريكية ورغبة دول إفريقيا في تحسين العلاقات والارتقاء بها وبحجم التبادل التجاري، الذي أصبح لا يليق بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.

مجالات جديدة

واستكمل حديثه، بأن القمة نتج عنها مجالات جديدة وغير اعتيادية للتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، والخروج عن إطار المحدود، خاصة بعدما تحدثت أمريكا عن 100 مليون دولار كمحفظة استثمارية.