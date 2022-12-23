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الصين: الإنتاج المحلي من الإمدادات الطبية كاف ولم نطلب من أمريكا لقاحات

كتب:

أحمد عادل موسى
10:13 ص | الجمعة 23 ديسمبر 2022
لقاحات فيروس كورونا

لقاحات فيروس كورونا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «ماو نينج»، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الإنتاج المحلي من الإمدادات الطبية في الصين آخذ في التوسع وهو كاف بشكل عام، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

الصين لم نطلب من أمريكا لقاحات

وذكر نينج، في إفادة صحفية دورية، أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في الصين يمكن التنبؤ به والسيطرة عليه بشكل عام، خلال تعليقه على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أكد خلاله «إن الصين لم تطلب منها اللقاحات».

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بقلم أحمد عادل موسى