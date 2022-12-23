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«كيرة والجن» الأعلى إيرادًا.. نصف مليار جنيه حصيلة مكاسب السينما في 2022

كتب:

محمد أيمن سالم
10:27 ص | الجمعة 23 ديسمبر 2022
فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن

استعرض برنامج الإبداع في مصر على شاشة «إكسترا نيوز»، حصيلة إيرادات السينما المصرية في العام الذي أوشك على الانتهاء 2022.

24 فيلما عرضت خلال عام 2022

حققت السينما المصرية إيرادات بلغت نحو نصف مليار جنيه، موزعة على 24 فيلما عُرضت خلال عام 2022، بخلاف فيلم هنيدي الجديد «نبيل الجميل»، المقرر طرحه في دور العرض بعد أيام.

120 مليون جنيه من شباك التذاكر

وتصدر الإيرادات فيلم كيرة والجن، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز إخراج مروان حامد، عن رواية الكاتب أحمد مراد 1919، برصيد 120 مليون جنيه من شباك التذاكر، ويعتبر هذا الإيراد هو الأعلى في تاريخ السينما المصرية.

فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي

ثاني أعلى إيرادات كان فيلم «واحد تاني»، بطولة أحمد حلمي وروبي وعمرو عبد الجليل، تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وحقق 63 مليون جنيه، وثالث فيلم هو «عمهم»، لمحمد إمام وحقق 56 مليون جنيه.

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بقلم محمد أيمن سالم