أول جائزة لـ«كيرة والجن» يقتنصها أحمد المرسي من الجمعية الأسترالية للمصورين

أعلنت الجمعية الأسترالية للمصورين «ACS» عن جوائزها لعام 2022، في حفلها السنوي الذي أقيم في مدينة سيدني في 5 نوفمبر الجاري، وهو الحفل الذي تكرر فيه اسم مدير التصوير، والمخرج المصري أحمد المرسي مرتين، للإعلان عن فوزه بجائزتين.

حيث حصد أحمد المرسي الجائزة الأولى هي الجائزة الذهبية في فئة الأفلام ذات ميزانية 2 مليون دولار، فيما أعلن فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، وهي الجائزة الأولى التي يحظى بها الفيلم الذي يعتبر أحد أضخم إنتاجات السينما المصرية، إن لم يكن أضخمها على الإطلاق.

تفاصيل الجائزة الثانية لأحمد المرسي من الجمعية الاسترالية

أما الجائزة الثانية التى حصدها أحمد المرسي، فكانت الجائزة الفضية عن تصوير موكب افتتاح طريق الكباش بالأقصر، ليرتفع بذلك رصيد المرسي من جوائز الجمعية الأسترالية للمصورين، إلى 11 جائزة منذ انضمامه لها في 2018.

يذكر أن أحدث أعمال المرسي، إخراج وتصوير جزء من فعاليات وعروض مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP -27» في مدينة شرم الشيخ، إذ أشرف فنيا على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وأخرج وصور فيلم «أهلا بكم في مصر»، وأخرج العرض الفني «خيال الظل» الذي يمزج فيه بين الأداء الاستعراضي الحي على المسرح، والفنون البصرية.