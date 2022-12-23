تراجع كبير في قيمة الليرة بعد قرار «المركزي التركي» بتثبيت أسعار الفائدة

شهدت الليرة التركية تراجعا بعد قرار البنك المركزي التركي تثبيت الفائدة، وجرى تداول العملة التركية حول 18.7 لكل دولار أمريكي منذ أكتوبر، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بسبب سياسة البنك المركزي غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة على خلفية ارتفاع الأسعار والاختلالات التجارية.

خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1000 نقطة أساس

ووفقا للموقع «ترندنج ايكونمي»، فإن البنك المركزي التركيTCMB خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1000 نقطة أساس منذ سبتمبر 2021 لتحفيز النمو في الصناعة والصادرات ومع ذلك، أوقف البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة مؤقتًا وترك سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 9% في ديسمبر، مؤكدًا إن معدل السياسة الحالي كافٍ وأنه يتوقع بدء التضخم.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا لأول مرة في 18 شهرًا إلى 84.4% في نوفمبر، من 85.5% في أكتوبر، وبحسب نتائج مسح المشاركين في السوق لشهر نوفمبر، ارتفعت توقعات التضخم للمدى القصير بمقدار 0.13 نقطة لتصل إلى 37.47% لكنها انخفضت لفترة العامين المقبلين بمقدار 0.41 نقطة لتصل إلى 20.76%.

عائد سندات تركيا لمدة 10 سنوات بنسبة 9.9%

فيما استمر عائد السندات الحكومية القياسي في تركيا لمدة 10 سنوات في الانخفاض إلى 9.9% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى في أكثر من ست سنوات، وسط ارتفاع معدل التضخم وانخفاض أسعار الفائدة وإدخال إجراءات تقييدية.

وبحسب مصرفيين، فإن السلطات التركية تعمل على إدخال قواعد تجبر البنوك على شراء السندات الحكومية، وفي منتصف أكتوبر، تم وضع تفويض للمقرضين الذين لديهم أقل من نصف الودائع بالليرة العام المقبل الذين يمتلكون سبع نقاط مئوية إضافية من السندات الحكومية، وخلقت هذه اللائحة وحدها طلبًا بقيمة 88 مليار ليرة تركية جديدة على السندات الحكومية، ويمكن أن تتضاعف لأولئك الذين تتراوح ودائعهم بالليرة بين 50-60٪ من إجمالي الودائع.