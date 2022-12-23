«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط الأمطار

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مستمرة في التراجع بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، أي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

امتداد منخفض جوي

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: «نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى منخفض سطحي على البحر المتوسط مع كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها».

السواحل الشمالية للبلاد

وتابعت: «الأجواء ستكون لطيفة تماما خلال فترات النهار خاصة في فترة الظهيرة على أغلب المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وأجواء معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، كما سقطت الأمطار بالأمس على أغلب المناطق الشمالية وكانت متفاوتة الشدة اختلفت بين محافظة وأخرى».

سقوط الأمطار

وأوضحت: «المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار وكميات الأمطار اليوم ستكون أقل من التي شهدناها بالأمس وقد تكون متوسطة أو خفيفة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية للمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء، ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري قد تتقدم للقاهرة الكبرى وبعض المناطق من خليج السويس ومدن القناة وقد تصل لشمال الصعيد».