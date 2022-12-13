«الأرصاد»: استمرار استقرار الأحوال الجوية حتى الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من استقرار الأحوال الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل، غير أن هناك فرقًا كبيرًا بين درجات الحرارة بالنهار وبالليل يتجاوز الـ 10 درجات، إذ أن الأجواء ستكون باردة على أغلب مناطق الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مع أجواء معتدلة على الشمال وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

إنخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق بسبب الشبورة المائية

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر» على «القناة الأولى المصرية» و«الفضائية المصرية»، أن هناك استمرارًا في تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، والتي ينتج عنها انخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

زيادة كثافة الشبورة المائية

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، على ضرورة حذر المواطنين من الشبورة المائية، كونها تؤثر على الرؤية الأفقية، بعد زيادة كثافتها مع إنخفاض الرؤية الأفقية بصورة كبيرة، لافتة إلى أنه يتزامن مع دخول فصل الشتاء حدوث ظاهرة الضباب وانعدام الرؤية الأفقية، لافتة إلى أهعمية متابعة المواطنين للنشرات الجوية بصورة يومية، خاصة قبل الخروج من المنزل للإستعداد للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة.

الإلتزام بالملابس الشتوية والقيادة بهدوء تام

ولفتت «غانم» إلى ضرورة عدم تغيير المواطنين لطبيعة ملابسهم بصورة كبيرة، لكي لا يصاب المواطنين بنزلات البرد، خاصة مع تغير الحالة الجوية بين الدفء والبرودة خلال فترات النهار والليل، مشددة على ضرورة الإلتزام بالملابس الشتوية، والقيادة بهدوء تام مع وجود الشبورة المائية.