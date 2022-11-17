اتفاقيات بمليارات الدولارات بـ«قمة المناخ».. عقود تعاون ومذكرات تفاهم تضع مصر على طريق المكافحة

مثل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذى استضافته مصر فى شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، فرصة عظيمة لمصر على صعيد تحسين الأوضاع البيئية والاقتصادية وتدابير مواجهة التغيرات المناخية، وهو الأمر الذى تمت ترجمته عملياً فى العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود المقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وشملت تلك الاتفاقيات كافة مجالات التعاون فى مجال التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، لا سيما فى ملف الطاقة المتجددة والوقود الأخضر والزراعة والمياه وحماية التنوع البيولوجى وتعزيز القدرات. ونستعرض هنا أهم تلك الاتفاقات والعقود التى وقعتها مصر على هامش المؤتمر وضمن فعالياته.

توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار لتحويل مصر لمركز دولي للطاقة الجديدة

الاستثمارات تتماشى مع استراتيجية صندوق مصر السيادى لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد.

الاستثمارات الجديدة تضع مصر كمركز دولى للطاقة الخضراء.

شهادة على قدرة صندوق مصر السيادى على تنفيذ دوره فى جذب الاستثمار الخاص.

7 مذكرات لخفض الانبعاثات الكربونية

الأطراف

قطاع البترول والغاز وعدد من الشركات العالمية فى مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات.

الأهداف

تعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها فى مجال خفض الكربون والاستدامة البيئية للمشروعات.

الاستفادة من أفضل الخبرات التى تقدمها الشركات العالمية فى هذا المجال.

تفاصيل المذكرات

مذكرة تفاهم بين شركة «إيجاس» المصرية و«شل» العالمية مصر للحد من غازات الاحتباس الحرارى وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

مذكرة تفاهم لإزالة الكربون الصناعى بمنطقة خليج السويس بين «إيجاس» و«سى اسبليت» و«جنرال إلكتريك».

اتفاق دراسة جدوى لمشروع استرجاع غازات الشعلة بين الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال وتحالف شركة بكتل العالمية.

مذكرة تفاهم بين هيئة البترول و«إيجاس» وتوتال إنرجيز للتعاون فى تقييم الجدوى لحلول إزالة الكربون بقطاع البترول.

مذكرة تفاهم بين إيجاس ومايكروسوفت مصر لتطوير خارطة طريق إيجاس للاستدامة.

اتفاق بين قطاع البترول وتويوتا لدراسة الجدوى لمشروع الأمونيا الزرقاء كطاقة نظيفة.

مذكرة تفاهم بين «إيجاس» مع وشركة Hiiroc البريطانية للحد من انبعاث غازات الشعلة.

8 عقود لإنتاج الوقود الأخضر

الأطراف

1- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

2- كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

ملامح العقود

تنفيذ مشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تحولت مذكرات التفاهم إلى عقود فعلية تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء دراسات الجدوى.

أهمية العقود

تعبر عن تعاون مع كبرى الكيانات من مختلف دول العالم فى مجال الهيدروجين الأخضر.

تؤكد مدى الثقة التى تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى أذرع التنمية الاقتصادية فى مصر.

تبدأ مرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على الاقتصاد الأخضر.

تدعم الإسهام فى التحول العالمى نحو الاقتصاد الأخضر.

المشروعات قائمة على سياسة التكامل الاقتصادى بين الموانئ والمناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية.

تدعم تكامل الجهود بين المؤسسات المصرية متمثلة فى الجهات المعنية بتنفيذ هذه التعاقدات.

تفاصيل الـ8 عقود

عقد لشركة سكاتك النرويجية يستهدف إقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنوياً.

عقد أميا باور الإماراتية، الذى يتضمن إنتاج ٣٩٠ ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، ويبدأ التشغيل التجارى بنهاية 2025.

عقد تحالف شركتى (زيرو ويست) المصرية و(إى دى إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر.

عقد تحالف «توتال» الفرنسية و«إنارة كابيتال» المصرية لمشروع إنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.

عقد لإقامة مشروع لإنتاج 1.1 مليون طن أمونيا خضراء و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنوياً.

عقد شركة FFI «Fortescue Future Industries الأسترالية لإقامة منشأة لإنتاج 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

عقد شركة «جلوباليك» البريطانية لإقامة مصنع هيدروجين أخضر بإجمالى إنتاج متوقع يصل إلى 2 مليون طن سنوياً.

عقد شركة «الفنار» السعودية لإقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر بحجم إنتاج 500 ألف طن سنوياً.

10 ملايين دولار لإنشاء «مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيُّف والصمود»

الأطراف

مصر والولايات المتحدة الأمريكية

الأهداف

تحويل المركز إلى مؤسسة دولية فى مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة.

التأكيد على التزام مصر والولايات المتحدة معاً بقضية التكيُف مع تغير المناخ فى أفريقيا.

مذكرة لتطويرالنظام البيئى لبحيرة البردويل

الأطراف

هيئة قناة السويس وشركة «دريدجينج إنترناشونال إن فى» البلجيكية وشركة «الكسمار» للملاحة.

الهدف

تطوير واستعادة النظام البيئى لبحيرة البردويل وتنمية شبه جزيرة سيناء.

عقد بـ500 مليون دولار «استثمارات»

الأطراف

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT.

الأهداف

تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل امتداد محطة تداول الحاويات كمحطة ثانية (2) بميناء شـرق بورسعـيد.

توفير 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ضمن أهداف تطوير الموانئ المصرية لتعظيم دورها فى حركة التجارة البحرية فى العالم.

منحة أمريكية بـ500 مليون دولار

تعهد بها الرئيس الأمريكى جو بادين، خلال كلمته بقمة المناخ لتقدمها الولايات المتحدة وألمانيا لمصر.

الأهداف

التحول إلى الطاقة النظيفة والحصول على 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

تحسين 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز.

خفض انبعاثات مصر فى نطاق الطاقة 10 بالمائة.

تعاون مصرى أمريكى لحجز 4 مليارات من الأمتار المكعبة من الغاز.

مذكرة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح

أطراف المذكرة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية.

القدرة الإنتاجية تقدر بـ5 جيجاوات.

مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح

أطراف الاتفاقية

الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واتحاد من المستثمرين وشركة «تويوتا تسوشو كوربريشن TTC».

350 مليون دولار للاستثمار فى الطبيعة

مقدمة من إيطاليا والمملكة المتحدة ودول أخرى عبر مؤسسة صناديق الاستثمار فى المناخ CIF.

الأهداف

تعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمار فى التحول الأخضر فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

تساهم فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتداعيات الناجمة عنها من خلال الحلول الصديقة للبيئة.

تدعم جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.