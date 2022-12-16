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تحرير 1875 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وشيماء مختار
11:32 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
الإدارة العامة للمرور

الإدارة العامة للمرور

تمكّنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 1875 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات متنوعة

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 623 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

عقوبة عدم تركيب ملصق إلكتروني

وورد في قانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.  

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