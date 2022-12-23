إصابة 5 طلاب باختناق بسبب تسرب غاز في مسكنهم ببني سويف

أصيب 5 طلاب بحالة اختناق، صباح اليوم الجمعة، إثر تسرب غاز طبيعي بمسكنهم الخاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بإصابة 5 طلاب في حالة اختناق

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا يفيد إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق وحالتهم العامة متوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية وفحص البلاغ.

أسماء المصابين في الحادث

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتين إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم أحمد صبحي أحمد، 21 عامًا، مقيم محافظة المنوفية، وإسلام جمال العشري،21 عامًا، مقيم محافظة القاهرة، وهشام سليم عبد الغني، 21 عامًا، مقيم محافظة الأقصر، وطه أمين أحمد، 21 عامًا، مقيم محافظة سوهاج، ومحمد إبراهيم محمد ،21 عامًا، مقيم محافظة الشرقية، جميعهم طلاب بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وترجح التحريات الأولية إصابة الطلاب إثر تسرب غاز طبيعي، فيما قدمت مستشفى بني سويف الجامعي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، موضحة أن حالتهم العامة مستقرة.