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إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
11:48 ص | الجمعة 23 ديسمبر 2022
حادث - أرشيفية

حادث - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات، قبل قليل، على الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية» بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بتصادم 3 سيارات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية» بدائرة مركز دمنهور، بسبب الطقس السيئ، ما أسفر عن إصابات.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي للعلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين نقل ببعضهما وانقلاب إحداهما محملة بالخضار للاتجاه المقابل واصطدامها بسيارة أخرى نقل تصادف قدومها في الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وجرى التحفظ على السيارات الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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