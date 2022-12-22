محمود أبوالدهب: الشباب والمدربون استفادوا من تدريبات وأجهزة «كابيتانو مصر»

أشاد محمود أبو الدهب بالمواهب المميزة المشاركة في برنامج «كابيتانو مصر»، قائلا: «كان يوما جميلا، والشباب استفادت في التدريبات، ونحن كمدربين استفدنا كثيرا من الأجهزة، لأنها تطور من أداء اللاعب وتجعل لديه سرعة في رد الفعل، وهو شيء جيد للغاية».

وأضاف «أبو الدهب» خلال برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، أنه يتمنى الفترة المقبلة أن يتدرب اللاعبين بشكل أكبر من خلال الأجهزة الفنية.

من جهته، قال طارق السيد، «أتمنى إن الأندية كلها تبدأ في استغلال ذلك لأنها إضافة كبيرة للاعبين سواء لتطوير مستواه أو قياساته، وتكشف المشاكل الفنية التي به ومميزاته التي يمكن أن يطورها».

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.