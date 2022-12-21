«فران» يشرع في قتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة: الخلافات السبب

شرع فران، في قتل زوجتة، طعنا في الصدر، بسلاح أبيض «سكين» في منطقة أوسيم بالجيزة، بسبب خلافات أسرية بينهما، ونقلت المصابة إلى مستشفى الموظفين العام بإمبابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

«الفران» يبلغ النجدة بمحاولة قتل زوجته

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اخطارا من العميد هانى شعراوى رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بتلقى اتصال من عامل فرن، 34 سنة، مقيم دائرة قسم أوسيم، قال خلاله إنه حاول قتل زوجته 29 سنة، ربة منزل، داخل مسكن الزوجية.

وأرجع الزوج، السبب إلى وجود خلافات أسريه بينهما، قبل أن يقرر طعنها بـ«سكين المطبخ» في منطقة الصدر، ما أدى إلى إصابتها بعدة جروح طعنية بالصدر، ونقلت السيدة إلى مستشفى الموظفين العام بإمبابة، بمعرفة والدتها، واصطحب الرجل أطفالهما وتركهم مع والدته.

الزوج يسلم نفسه للشرطة

وسلم المتهم، نفسة إلى المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، واعترف بارتكابة الواقعة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق معه.