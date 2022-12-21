القبض على مزارع قتل زوجته أمام أسرتها في جلسة صلح بسوهاج 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بقيام زوج كريمته ، مزارع "مقيم بدائرة المركز" بالتعدى على زوجة الـمُبلغ (ربة منزل) بسلاح أبيض" سكين" فأودى بحياتها وذلك داخل المنزل .

بإجراء التحريات وسؤال الـمُبلغ قرر بحدوث مشادة كلامية بين كريمته (مقيمة طرف زوجها المذكور ) وزوجها قامت على إثرها بترك منزل الزوجية والحضور لمنزله، وفـى وقت لاحق حضر زوجها لمنزله للتصالح فيما بينهما وإصطحابها إلا أنها ووالدتها رفضتا فحدثت بينهم مُشادة كلامية قام على إثرها زوج كريمته بالتعدى على زوجته "المجنى عليها" على النحو المشار إليه فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وكذا التعدى على كريمته (زوجة المتهم) بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة ، أيدت ذلك زوجة المتهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداه المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الأسباب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.