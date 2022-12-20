براءة متهم من قضية قتل بالشرقية بعد 7 سنوات من الحكم عليه بالمؤبد غيايبا

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، ببراءة متهم من تهمة الاشتراك مع 4 آخرين بقتل شخصين، وذلك بعد الحكم عليه بالسجن 25 عاما غيابيا منذ 7 سنوات.

تفاصيل اتهام المتهم بقتل شخصين

تعود أحداث القضية رقم 63766 لسنة 2015 جنايات مركز الزقازيق المقيدة برقم 2200 لسنة 2015 كلي جنوب الرقازيق، باتهام 5 أشخاص هم «صالح. ع م. م. إ» و«سليم. س. م. م» و«محمد. ص. م. م» و«خالد. ج. ا. ج» و«محمد. م. ف»، مقيمون بقرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق، بقتل المجني عليه «محمد سعيد عبد الصادق»، والمجني عليه «بهاء عبد القادر إبراهيم»، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية، ما أدى لإصابتهما ووفاتهما متأثرين بإصابتهما.

شاهد عيان يكشف سبب وقوع جريمة القتل

وأفاد شاهد عيان يدعى «خ. ع. ع»، 54 عاما، بأن المتهمين نما إلى علمهم انتواء المجني عليهما تكوين لجنة شعبية في قرية أبو نجاح لمقاومة بطشهم، فتوجهوا إلى المكان الذي يتواجدان فيه، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهما، ما أدى لإصابتهما ووفاتهما.

الحكم بالمؤبد على جميع المتهمين غيابيا

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارا بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لكل منهم غيابيا.

إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين حضوريا

وقبل فترة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم «محمد ص م إ»، وذلك بعد الاشتباه فيه بأحد الكمائن.

وقال المحامي إيهاب قاعود، دفاع المتهم، إنه تقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة حضوريا، مضيفا لـ«الوطن»، أن والدة المجني عليه الثاني، أكدت خلال شهادتها أمام المحكمة، أن المتهم بريء ولم يقتل ابنها، كما أفاد أحد الشهود أنه لم يشارك في قتل المجني عليه الأول، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءته من القضية.