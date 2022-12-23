جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسي، اليوم، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

إخبارية سرية

ووردت إخبارية سرية من النقيب خالد منصور، ضابط مباحث المنفذ، ومحمد سعيد، رئيس قسم الأمن، وصابر محمد رمضان، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، تفيد اعتزام المدعو «ع . ب . أ»، سائق أتوبيس متجه من مصر إلى ليبيا، تهريب كمية من النقد المصري.

تشكيل لجنة للتفتيش

وكلف الدكتور أحمد عيد، مدير الجمرك، بتشكيل لجنة برئاسة عشري عبدالله، مدير إدارة الصادر، وعضوية تامر عبد الستار، مأمور الجمرك، وعلاء منصور عبد الحميد، مدير الحركة، لتفتيش الأتوبيس، بحضور مقدمي الإخبارية، فتم العثور على كيس أسود اللون ملقى داخل سلة مخصصة لإلقاء القمامة بجوار السائق، وبفتحه تبين وجود 200 ألف جنيه مصري.

تحرير محضر جمركي

وبعد ضبط المبلغ، قرر خالد الشبريسي، مدير عام بجمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة برقم 164 لسنة 2022، وحرره أحمد نصار، ‏رئيس قسم الشئون القانونية، وذلك لمخالفة الواقعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003، وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على ‏المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.