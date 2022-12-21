حبس شاب 4 أيام بتهمة حيازة 15 قطعة من مخدر الحشيش في حلوان

نجحت دورية أمنية بقسم شرطة حلوان، في القبض على تاجر مخدرات، بحوزته كمية كبيرة منها، قبل توزيعها على المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما خرجت حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتفعيل الدور الأمنى في شوارع المدينة، وأثناء السير بمنطقة مدينة الموظفين دائرة القسم، شوهد أحد المواطنين ويدعى «أحمد م ا»، 26 سنة، عاطل ومقيم بكفر العلو، وشهرته «الديب»، وبالسير بالقرب منه انتابته حالة من الخوف، فتم استيقافه وتفتيشيه، والعثور بحوزته على 15 قطعة حشيش كبيرة الحجم، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

المضبوطات بغرض الاتجار

وجرى اقتياده إلى ديوان الشرطة وبالعرض على المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، وبسؤاله عما تم ضبطه معه، أقر بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليل المضبوطات لإعداد تقرير مفصل عنها.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني يقول المحامي تامر الشايب الخبير القانوني إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، و كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.