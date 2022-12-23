إخماد حريقين في مخبز ومصنع طوب ببني سويف دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بمعاونة الأهالي، اليوم الجمعة، على حريقين مختلفين، الأول في مخبز بلدي بقرية منشأة الأمراء، والثاني بمصنع طوب بقرية براوة التابعتين لمركز إهناسيا المدينة غرب المحافظة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

نشوب حريق في مخبز بلدي

في الحريق الأول، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمخبز بلدي بقرية منشأة الأمراء التابعة لمركز إهناسيا، وتم توجيه سيارات ومعدات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وبالإنتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بمخبز تابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية منشأة الأمراء، ومؤجر لـ«منصور.ش.م»، وأندلعت النيران نتيجة ماس كهربائي وتسرب بمواسير الغاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة عمال المخبز، من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، دون خسائر بشرية.

إخماد حريق بمصنع طوب في قرية براوة بإهناسيا

وفي الحريق الثاني، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمصنع طوب بقرية براوة التابعة لمركز إهناسيا، وتم توجيه سيارات ومعدات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب النيران بخزان مازوت خاص بمصنع طوب بعزبة أولاد هيبة التابعة للوحدة المحلية بمجلس قروي براوة بإهناسيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة العمال، من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.