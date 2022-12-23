«الأرصاد»: الليلة مطيرة بامتياز على السواحل الشمالية الغربية

وصفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية هذه الليلة بأنها «مطيرة بامتياز» نتيجة لموجة الأمطار التي تمر بها البلاد، مضيفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ليلة مطيرة بامتياز على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد؛ كما تتكاثر السحب على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دمياط، ومن المتوقع أنت تمتد إلى بورسعيد مع الوقت».

سقوط أمطار اليوم الجمعة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، ومن المتوقع اليوم الجمعة سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس تمتد إلى شمال الصعيد».

استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة

وكشفت الأرصاد حالة الطقس، مشيرة إلى أن السحب الرعدية الممطرة تؤثر بقوة على دمياط وبورسعيد مع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على باقى مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد.