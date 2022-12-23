إصابة 16 شخصا في انقلاب أتوبيس بسبب الأمطار على طريق «جمصة - المنصورة»

أصيب 16 شخصًا في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس «ميني باص» على طريق «جمصة - المنصورة» أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس، بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد بورود بلاغ لإدارة تأمين الطرق والمنافذ من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس «ميني باص» يقل عددا من الأشخاص أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس، وجار إسعاف المصابين.

انقلاب أتوبيس على طريق جمصة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس و8 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميني باص واصابة 16 شخص نتيجة السرعة الزائدة مع سقوط أمطار خفيفة أدت الي انقلاب الأتوبيس على الطريق، وجرى نقل المصابين الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إعادة فتح طريق جمصة

وتمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المنطقة من إعادة فتح حركة المرور أمام السيارات، وجازي اتخاذ الإجراءات القانونية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالحادث وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.