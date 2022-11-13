تفاصيل إصابة 17 عاملا في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية.. حالتان خطرتان

شهدت مستشفى جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ، بعد استقبال عدد من المصابين في انقلاب سيارة تقل عددا من العمال على وصلة أبو سلطان المؤدية إلى مدينة فايد.

واستدعت المستشفى أطباء الجراحة والعظام والجهاز الهضمي والمخ والأعصاب إلى قسم الطوارئ في المستسفى، لإجراء الفحوصات اللازمة لهم وعمل الاشعات اللازمة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إصابة 17 شخصا على وصلة أبو سلطان قرب طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي ونقلهم إلى المستشفى.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ12 سيارة إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت المصادر الطبية في المستشفي، إلى تنوع إصابات المصابين ما بين كسور وجروح سطحية واشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، مشيرة إلى أن حالتين فقط ضمن المصابين غير مستقرة.

انتقال الشرطة لمكان الحادث

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة والمباحث الجنائية إلى مكان الحادث، لمعرفة سبب انقلاب السيارة واعادة الحركة المرورية إلي الطريق بالكامل.