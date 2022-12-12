إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي

أصيب 13 عاملا، مساء اليوم، في انقلاب أتوبيس على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 13 في انقلاب أتوبيس

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس عمال على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بالقاهرة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.