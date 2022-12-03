إصابة 10 أطفال في انقلاب أتوبيس رحلات بمنطقة وادي الريان بالفيوم

أصيب 10 أطفال بجروح وكدمات إثر انقلاب أتوبيس رحلات، ظهر اليوم السبت، في منطقة شلالات وادي الريان بنطاق محافظة الفيوم، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم، ونقل المصابين للمستشفى.

انقلاب أتوبيس رحلات

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقي بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات محمل بعددٍ من الأطفال، على طريق شلالات وادي الريان بنطاق مركز يوسف الصديق، ووجود أطفال مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة يوسف الصديق، إلى منطقة شلالات وادي الريان، حيث وقوع حادث انقلاب الأتوبيس، وتبين إصابة 10 أطفال بإصابات بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال، تمهيدًا لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، لتقديم العلاج والرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بحسب حالة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتعديل وضعية الأتوبيس المنقلب، واستدعاء أتوبيس آخر لنقل باقي الطلاب، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.