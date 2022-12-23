«التردد الحراري».. تقنية جديدة لعلاج دوالي الساقين بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إدخال تقنية علاجية جديدة متطورة بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي، وهي علاج دوالي الساقين باستخدام التردد الحراري بدلًا من الجراحة التقليدية، لخدمة المرضى المترددين على القسم.

تقنية العلاج بالتردد الحراري

وأضاف «عبدالخالق» أن تلك التقنية العلاجية الطبية ذات طابع متميز، لأنها تُجرى بدون غرز جراحية و بدون ألم، وتسمح للمريض بمزاولة عمله بعد يوم واحد من إجراء العملية، مضيفًا أنه منذ فترة وجيزة، جرى أيضًا إدخال تقنية إجراء عمليات توسيع الشرايين الطرفية بالقسطرة والبالون وتركيب الدعامات.

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، أن قسم جراحة الأوعية الدموية، أجرى 3 عمليات ناجحة حتى الآن لمرضى دوالي الساقين باستخدام التردد الحراري، إلى جانب إجراء 25 حالة قسطرة طرفية حتى الآن لمرضى انسداد الشرايين الطرفية.

جراحات الشريان السباتي

وأشار الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة سوهاج، إلى أن قسم الأوعية الدموية يمتلك العديد من الكوادر الطبية المتميزة، ويقدم العديد من الخدمات العلاجية المتطورة للمرضى، إذ جرى اعتماده ضمن الأقسام المعتمدة من المجالس الطبية والتأمين الصحي في إنهاء حالات قوائم الانتظار على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أسامة النحاس رئيس القسم، أن القسم يسعى خلال الفترة المقبلة إلى إدخال جراحات الشريان السباتي [carotid artery ] سواء جراحيًا أو بالدعامات، وإدخال تقنية علاج التمدد الشرياني للأورطي عن طريق القسطرة والدعامات المغطاة.