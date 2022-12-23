سقوط أمطار على 9 محافظات.. و«الأرصاد» تحذر من الساعات المقبلة

شهدت 9 محافظات خلال الساعات القليلة الماضية، سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أفادت بتعرض السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وكذلك شمال الصعيد إلى سقوط أمطار اليوم.

سقوط أمطار في المحافظات

وشهدت محافظات بني سويف، سوهاج، المنيا، سقوط أمطار بداية من فجر اليوم مع طقس مائل إلى البرودة ليلًا ونهارًا، وامتدت تلك الأمطار إلى البحر الأحمر، لا سيما «حلايب وشلاتين».

وررفعت محافظات السواحل الشمالية «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، درجة الاستعدادت القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، بداية من فجر اليوم، وذلك بعد تعرضهم إلى أمطار غزيرة، كما شهدت بعض المناطق من القاهرة والجيزة، سقوط أمطار قبل قليل، وسط طقس غائم جزئيًا ومائل إلى البرودة.

تحذير من الساعات المقبلة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار في المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط تحذيرات باتخاذ كافة التدابير اللازمة لسرعة التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وقرر محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل الدراسة أمس الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.