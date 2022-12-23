«صحة الدقهلية»: 21 ألف سيدة استفادت من خدمات «حقك تنظمي»

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة «حقك تنظمي» اليوم، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 61516 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 32970 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة.

خدمات تنظيم الأسرة

وقال «مكين»، في بيان صحفي، إن حملة «حقك تنظمي» تأتي تنفيذا لتوصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة، تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية للطب الوقائي.

المراكز المستفيدة من حملة حقك تنظمي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة «حقك تنظمي»، قدمت الخدمة الطبية الخاصة وحتى ختام فعالياتها، بإدارات (أجا - السنبلاوين - المنصورة - بني عبيد - المنزلة - ميت سلسيل طلخا - بلقاس -جمصة)، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى والتي اشتملت على إدارات (منية النصر- ميت غمر-تمي الأمديد - دكرنس - الجمالية - المطرية - نبروه - شربين - محلة دمنة) بلغ عدد المستفيدات منها نحو 50 ألف سيدة منهن 23646 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وفي ختام الحملة، أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره وشكره لفريق الحملة بقيادة الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتورة سحر محمد، ثابت مشرف طبي المديرية، والدكتورة كارمن أسامة محمد، مسئول العيادات بالمديرية، ومسؤولي إعلام المديرية إيناس عبد السلام وياسمين المرسي، ومفتشات التمريض ومشرفات الرائدات بالمديرية والفريق المعاون، بالإضافة إلى مشرفي الوزارة محمود نصر إبراهيم وذكي محمود سلامة، ممثلان لقطاع الصحة والسكان بالوزارة.