سعر كرتونة وطبق البيض اليوم السبت في الأسواق والمحال التجارية

يحتوي البيض على فوائد عديدة، لذا يحرص الكثيرون على شرائه، ويبحثون عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، للاستفادة من عناصره الغذائية واستخدامه في تحضير الوجبات أيضا.

واليوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022 وفي السطور التالية، نرصد سعر طبق البيض في المحال التجارية المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة أيضا.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر طبق وكرتونة البيض مستقر.

ووصل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في المزرعة إلى نحو 65 جنيهًا.

ويتراوح سعر طبق وكرتونة البيض في المحال التجارية والأسواق ما بين 79 و90 جنيها.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم داخل منافذ الزراعة نحو 69 جنيها.

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم نحو 85 جنيها للطبق.

أسعار الفراخ البيضاء

واستقرت أسعار الفراخ اليوم 24 ديسمبر، عند 46 - 47 جنيها للكيلو.

واختلفت أسعار مشتقاتها الطازجة في المحالات التجارية، إذ وصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 85-100 جنيه.

وتراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

وتراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

وسجل سعر دجاجة كاملة على وزن 2 كيلو تقريبا عند نحو 85 جنيهًا.

وشيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

ووصل سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

تراوح سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الكبد الصافي الكيلو إلى نحو 50 جينها.

وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.