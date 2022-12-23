نصائح للمواطنين للتعامل مع الأمطار والبرق والرياح.. «ابعدوا عن البلكونات»

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، مجموعة من النصائح والإرشادات العامة للتعامل مع الطقس المتقلب، وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار والموجة الباردة التي تشهدها المحافظة منذ مساء أمس الخميس.

إرشادات محافظة المنيا للمواطنين

عدم الاقتراب من الأسوار الحديدية والأجسام المعدنية في أثناء حدوث البرق. توخي الحذر في الأماكن المفتوحة في أثناء حدوث البرق. الابتعاد عن أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء. الابتعاد عن أسطح المنازل والبلكونات في أثناء حركة الرياح وسقوط الأمطار. تجنب التواجد تحت الأشجار والنخيل في أثناء فترة نشاط الرياح. القيادة بسرعة منخفضة والتهدئة على الطرق السريعة.

أرقام بلاغات الطوارئ

وفي حال الإبلاغ عن أي طوارئ، يمكن تلقي بلاغات المواطنين على رقم الخط الساخن 114 أو أرقام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا، وهي: 0862342200-0862320001- وبوابة الشكاوى الحكومية 16528.

وشهدت محافظة المنيا، مساء أمس الخميس، سقوط أمطار غزيرة علي كافة الأنحاء، تسببت في تجمعات مياه بالشوارع بالمدن والمراكز والقرى.

ورفعت الوحدات المحلية، حالة الطوارئ وتم تجهيز مخرات السيول للتعامل مع أي أمطار غزيرة، في كافة أرجاء المحافظة، خاصة قرى شرق النيل، كونها الأكثر عرضة للسيول، كما تم تفعيل غرف العمليات بكافة مجالس المدن لتلقي أي بلاغات من المواطنين.

وانخفضت درجات الحرارة في محافظة المنيا أمس، وظهرت غيوم وسحب كثيفة في السماء، تبعها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، ومن المتوقع استمرار موجة الطقس غير المستقرة لفترة مقبلة.