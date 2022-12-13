مقتل 6 بينهم شرطيان في حادث إطلاق نار بأستراليا نفذه شقيقان

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص، بينهم رجلا شرطة في العشرينيات من عمرهما، خلال اشتباك مسلح في ولاية «كوينزلاند» الواقعة شمال شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، استدعت الشرطة الأسترالية إلى عقار في بلدة ويامبيلا الصغيرة للتحقيق في تقارير عن مفقودين، بمجرد دخول القوات العقار، غمرتهم النيران ولم تتح لهم أي فرصة، وقالت الشرطة الأسترالية، إن أحد المارة قتل أيضا بالرصاص في الموقع.

نقابة شرطة كوينزلاند: إعدام رجلي شرطة بدم بارد

وعنصرا الشرطة المقتولان هما راشيل ماكرو«26 عاما» وماثيو أرنولد«29 عاما»، فيما قال رئيس نقابة شرطة كوينزلاند إيان ليفرز، إنه تم إعدام رجلي شرطة بدم بارد.

وقالت وسائل إعلام، إن الشقيقين ناثانيال ترين وجاريث ترين، قتلا برصاص الشرطة، مضيفة إن الأخوين ترين هما منفذا الحادث.

بدورها، أشارت قائدة «شرطة كوينزلاند» كاتارينا كارول، إلى أن الضباط دفعوا أقصى تضحياتهم للحفاظ على المجتمع آمنًا، مشيرة إلى أكبر خسارة في الأرواح تتعرض لها في إحدى الحوادث في الآونة الأخيرة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

رئيس الوزراء الأسترالي: يوم مفجع لعائلات وأصدقاء ضباط الشرطة

بدوره، وصف وزير الشرطة والإصلاحيات بـ«كوينزلاند»، مارك رايان، في مؤتمر صحفي، الحادث بالصادم، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إنه يوم مفجع لعائلات وأصدقاء ضباط الشرطة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم.

وفي 14 أغسطس الماضي، ألقت الشرطة الأسترالية القبض على شخص على إثر حادث إطلاق نار في مطار عاصمة البلاد «كانبيرا»، فيما أخلت السلطات المحطة الرئيسية للمطار، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.