مصرع 3 نساء في حادث إطلاق نار بإيطاليا.. إحداهن صديقة رئيسة الوزراء

أعلنت الشرطة الإيطالية، مقتل 3 نساء وإصابة 4 أشخاص آخرين في إطلاق نار بالعاصمة روما، أمس، وذلك بسبب خلاف حول مبنى سكني، وفقا لموقع «الشرق الأوسط».

«ميلوني» تصف صديقتها المتوفاة بأنها صديقة وأم مخلصة

ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن إحدى الضحايا كانت صديقة شخصية لها، واصفة إياها بأنها أم وصديقة مخلصة.

خلاف حول مبنى سكني في روما

وأطلق مشتبه به يدعى «كلاوديو كامبي»، ويبلغ من العمر 57 عاما، النار، خلال اجتماع لسكان المبنى الذي يقيم به في منطقة شمال روما، مستخدما مسدسا من طراز «غلوك»، تم سرقته من منصة لإطلاق النار في مركز رماية، وقال، في منشور عبر مدونته في نوفمبر الماضي، إن علاقته كانت سيئة مع جيرانه، واتهمهم بمحاولة إبعاده عن مسكنه.

ومن بين النساء القتلى، نيكوليتا غوليسانو، تبلغ من العمر 50 عاما، وهي أم لطفل عمره لا يتعدى 10 سنوات، كانت أمينة صندوق لجنة المبنى المسؤولة عن تحضير الاجتماع، وأشادت بها «ميلوني» بأنها صديقة مقربة تحفظ الأسرار، وامرأة قوية وهشة في آن واحد، وقالت إنه تم القبض على القاتل، مشددة بسرعة الحكم عليه.