كواليس تحرير مقاول بعد ساعات من اختطافه: «السر في مكالمة هاتفية»  

اعتاد مقاول على التنقل ما بين مكان إقامته ومحال عمله بمناطق متفرقة، وأثناء استقلال سيارته النقل برفقة سائقه على طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي»، استوقفته عصابة مكونة من 4 أشخاص واختطفوا المقال داخل سيارة ملاكي وفروا هاربين.

بدوره سارع سائق النقل بإبلاغ مركز شرطة وادي النطرون بواقعة قطع الطريق، بعد استدعاء شقيق المجني عليه الذي أكد أمام جهات التحقيق تلقيه اتصالا هاتفيا يفيد باختطاف شقيقه وطلب فدية، مؤكدا وجود خلافات مالية بينه وبين الجناة ما دفعهم لتنفيذ جريمة خطف شقيقه لإجباره على الرضوخ لطلباتهم، الأمر الذي ساهم في تحديد أفراد العصابة من قبل فريق الأمن العام ونجح في مداهمة مكان الاحتجاز داخل منزل أحدهم في البحيرة وتم تحرير المجني عليه وضبط الجناة وكان السر في مكالمة التليفون.

خطف ومساومة وتهديد

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عثرت القوات على طبنجة صوت وأسلحة بيضاء بحوزة المتهمين وتم تحريزها وتحرر محضرًا وأحيلوا إلى النيابة التي قررت حبسهم بتهمة الاختطاف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتفاصيل الجريمة وأقر المتهم الرئيسي أنه اضطر إلى تنفيذ الجريمة ليجبر شقيق المجني عليه على دفع مبلغ مالي، حصيلة نشاط تجاري بينهما.

خبير قانوني يوضح عقوبة الخطف

يشرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة الخطف وتبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات إذا ما اقترنت بجريمة قتل أو اغتصاب.