القبض على «مدمن» خطف طالبا وعذبه بالكهرباء بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بسماع صوت استغاثة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم، وعلى الفور تم الانتقال للشقة محل البلاغ، وأمكن ضبط (عاطل مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية) وبصحبته (طالب مقيم بدائرة القسم ) مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تعدى عليه بالضرب

وعثر بداخل الشقة على «سلك كهربائي علىه آثار دماء - حبل - لاصق شفاف عليه آثار دماء - قطعة من الحديد - إسطوانة غاز»، وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني علىه لمسكنه بدعوى مساعدته في أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخوله قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية محدثاً إصابته المُشار إليها، وتهديده بالقتل، وتقييده والتعدي عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجني عليه بأعمال سحر له.

المتهم من مدمني المخدرات

بإجراء التحريات، تبين أن المتهم من مدمني «مخدر الآيس» ويعاني من حالة هياج، وبسؤال المجني عليه اتهمه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.