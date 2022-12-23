ضبط 587 حالة إشغال متنوع في 3 أحياء بالإسكندرية خلال 24 ساعة

نفذت 3 أحياء في محافظة الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق هذه الأحياء، أسفرت عن ضبط 587 حالة إشغال متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم، وبالتنسيق مع حي أول المنتزه، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، استهدفت شوارع «فاروق عبد الوهاب، ومحمود صدقي، وسعيد أدهم، وملك حفني، و22، و18»، وأسفرت عن غلق 3 منشآت والتحفظ على 340 حالة إشغال متنوع وضبط 22 شيشة.

ضبط 97 حالة إشغال في حي غرب

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة موسعة لإزالة الإشغالات شملت شوارع «النيل، وكرموز، والنخيل، وراغب باشان ومسجد سلطان» في منطقة كرموز، وأسفرت عن ضبط 97 حالة إشغال متنوع.

ضبط 150 حالة إشغال متنوع في حي وسط

وأسفرت حملة حي وسط برئاسة عزة سعد، عن ضبط 150 حالة إشغال متنوع، و90 حالة إشغال هالك، وشملت الحملة شوارع «الزهور، والمحور، وقنال السويس، والبطالسة، والرصافة، ومسجد القصبجي الأبعادية، الخديوي، سلامة حجازي، الميرغني، كنج عثمان، الخازن، إسماعيل مهنا، مرسي بدر، والليثي، وأبو الفدا، والجوهري، وصلاح الدين، وابن الخطاب، وسويتر بورسعيد، وطريق الجيش، والإسكندر الأكبر، والسطان حسين، ودينواقراط، وابن شجاع، والادرياتيك، وعمر زعفان، وهليوبوليس، وأحمد قمحة النبيل عمر إبراهيم، ومسجد العطارين، وإسماعيل الفنجري، وصفيه زغلول، وسعد زغلول، والشهداء، والميناء الشرقية، والغرفة التجارية، وبولانكي، ومسجد الحضري، والمحكمة، والبلينا، ومحمود سلامة، وسوق شيديا، والأندلس، وأفلاطون، وابن زهير، ونواكراتيس»، وأسفل كوبري محرم بك.

حملات مكبرة في أحياء الإسكندرية

جاء ذلك في ضوء تشديد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.