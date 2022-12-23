سقوط أمطار خفيفة على السويس.. والسحب المنخفضة تغطي سماء المدينة

شهدت محافظة السويس، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بحي السويس مع استمرار الأجواء الممطرة حيث تكاثرت السحب المنخفضة وغطت سماء المدينة وازدادت سرعة الرياح.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، قرءاءت الطقس في محافظة السويس، وجاءت كما يلي: الرطوبة سجلت ارتفاعا جديدا لتصل إلى 66 %، وارتفعت فرص سقوط الأمطار إلى 50% ووصلت سرعة الرياح إلى 24 كم / ساعة وسجلت درجة الحرارة 20 درجة مئوية فى حين سجلت الصغرى 12 درجة مئوية.

من جانبه، شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، خلال لقائه بالجهاز التنفيذي استعداداً لاحتفالات عيد الميلاد باستمرار رفع الاستعدادت إلى الحالة القصوى لمواجهة أي تقلبات في الطقس، ووجه مسئول فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة بالتأكيد على انتشار سيارات الشفط والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل كفاءتها.

وأعطى المحافظ تعليماته إلى الكهرباء والطرق وأجهزة الطوارئ المختلفة بضرروة الاستعداد الدائم والجهازية للتدخل الفوري في أي لحظة.

ومن جانبه أجرى حي الأربعين صيانة شاملة لوصلات الكهرباء، والخطوط والكابلات المختلفة والولاعات الخاصة بالمناطق مع التأكيد على تغيير اللمبات التالفة والقديمة بأخرى حديثة «ليد» لتوفير الطاقة الكهربية.