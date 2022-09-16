«مياه قنا»: تدريب العاملات بالشركة على مبادئ السباكة الخفيفة

تواصل الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات عقد ندوات وورش عمل لتوعية المواطنين والعاملين بطرق ترشيد استهلاك المياه والتعريف بمبادئ السباكة الخفيفة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا تنفيذ ورشة عمل توعوية بمركز التدريب بالشركة للتعريف بدورها وأهم إنجازاتها والخدمات التي تقدمها، فضلا عن عرض الأنشطة التي تقوم بها إدارة التوعية في نشر ثقافة ترشيد المياه.

الرد على كل الاستفسارات والشكاوى من الحاضرين

واشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا في بيان صحفي، أنه تم خلال الورشة تعريف العاملات بالشركة بمبادئ السباكة الخفيفة إضافة إلى الرد على كل الاستفسارات والشكاوى من الحاضرين.

وصول ثقافة ترشيد المياه لجميع مواطني المحافظة

وأكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة تهدف إلى وصول ثقافة ترشيد المياه لجميع مواطني المحافظة، لافتا إلى أن إدارة التوعية بالشركة تنفذ حملات توعية داخلية للعاملين بكافة مواقع الشركة المختلفة وذلك بالتعاون بين جميع الإدارات والقطاعات.

التوعية بحجم المشروعات والإنجازات التي تقوم بها الدولة

وأشار محمد مصطفي حجاج مدير إدارة التوعية والإعلام، إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها لتوعية العاملين بالشركة بحجم المشروعات والإنجازات التي تقوم بها الدولة لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

الارتقاء بالمستوى التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد الشركة

وأضافت دكتوره فاتن نصر الدين مدير عام مركز التدريب أن الارتقاء بالمستوى التثقيفي لجميع أفراد الشركة بشأن ضرورة ترشيد استهلاك المياه هو جزء أساسي من ممارسات العمل ولابد من تضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.